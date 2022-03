The Boys 3: ecco tutto quello che sappiamo sulle origini di Soldier Boy

Come abbiamo potuto vedere brevemente nel primo trailer di The Boys 3, questa nuova stagione presenterà ai fan dello show il personaggio di Soldier Boy, che sarà interpretato sullo schermo da Jensen Ackles. Cerchiamo un po' di raggruppare tutte le informazioni in nostro possesso sul suo ingresso nella serie Prime Video e sulle sue origini.

Nei fumetti, Soldier Boy è un personaggio in stile Capitan America e sebbene sia contraddistinto da alcuni aspetti controversi, i fan sono decisamente curiosi di vedere l’interpretazione di Ackles. Già in precedenza lo showrunner Erik Kripke aveva dichiarato: "La stagione 3 approfondisce molto di più la storia di come siamo arrivati fin qui attraverso il personaggio di Soldier Boy", ha dichiarato l'autore a Vanity Fair. "Siamo stati in grado di scavare nella storia del paese e anche di guardare davvero alla mascolinità tossica e ai ruoli maschili, e cosa ha causato tutto quanto. Tutta questa leggenda dell'uomo Marlboro".

Nei fumetti, Soldier Boy è un eroe della seconda guerra mondiale che assume il Compound-V ma che viene eliminato da Mallory per incompetenza e la sua squadra uccisa dai nazisti. Nel tempo presente il titolo di Soldier Boy è assegnato a un altro eroe dalla Vought ed è un uomo che è terrorizzato perfino dalla propria ombra e che farebbe di tutto per impressionare Patriota e unirsi ai Sette. Ma non è quello che vedremo in The Boys 3.

Nel trailer ufficiale vediamo il personaggio impegnato in un discorso al pubblico; sappiamo che dovrebbe essere il Soldier Boy della Seconda Guerra Mondiale ma le immagini sembrano più indicare gli anni '60; potrebbe darsi che dopo il suo impegno nel conflitto mondiale Soldier Boy sia stato usato anche per la Guerra in Vietnam e negli altri conflitti a seguire.

Dopodiché vediamo anche il necrologio di Soldier Boy, confermando che il personaggio muore nel corso degli anni '80 come suggerito nella Stagione 2. A differenza dei fumetti, il Soldier Boy che vediamo nel corso delle varie epoche è sempre lo stesso uomo e probabilmente sapremo qualcosa di più su di lui attraverso i vari flashback. La Vought, inoltre, sembra aver inscenato la sua morte per rinchiuderlo in una sorta di camera criogenica, ma viene resuscitato - un po' come accaduto a Steve Rogers nel Marvel Cinematic Universe - per fronteggiare la minaccia di Patriota.

The Boys 3 uscirà a giugno su Prime Video.