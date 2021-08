The Boys 3, tutto ciò che sappiamo: trama, uscita, episodi

La terza stagione di The Boys si preannuncia ancora più sorprendente delle precedenti. I nuovi otto episodi della serie di supereroi targata Amazon promettono di scioccarci, come mai prima d’ora.

La buona notizia è che le riprese di The Boys sono attualmente in corso, ma non abbiamo ancora visto un trailer completo o ricevuto notizie certe sulla data di uscita. Ecco tutto ciò che sappiamo fino ad oggi:

Cast

Butcher (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid), Frenchie (Tomer Capon), Marvin Milk (Laz Alonso) e Kimiko (Karen Fukuhara) dovrebbero tutti riprendere i loro ruoli.



Dal lato dei Supe, torneranno Patriota (Antony Starr), Maeve (Dominique McElligott), Starlight (Erin Moriarty), A-Train (Jessie Usher) e Black Noir (Nathan Mitchell) che formano i Sette. È probabile che rivedremo anche Abisso (Chace Crawford) e il CEO della Vought Stan Edgar (Giancarlo Esposito) potrebbe fare un’apparizione.



Victoria Neuman, membro del Congresso interpretata da Claudia Doumit, sarà una delle protagoniste della terza stagione dopo che è stato rivelato che c'è lei dietro gli attacchi che fanno esplodere la testa delle persone. La paziente di Sage Grove Cindy è ora a piede libero e "pericolosa come sempre". È probabile che comparirà nella terza stagione.

Una nuova aggiunta confermata al cast è Soldier Boy, che sarà interpretato da Jensen Ackles, un Supe che è essenzialmente una versione contorta di Capitan America.



Sean Patrick Flannery, Nick Wechsler e Miles Gaston Villanueva interpreteranno rispettivamente Gunpowder, Blue Hawk e Supersonic. Laurie Holden di The Walking Dead interpreterà la Contessa Cremisi.



Tra coloro che potrebbero non tornare ci sono Stormfront (Aya Cash) e Becca (Shantel VanSanten), entrambi morti nel finale della seconda stagione.

Trama

Il finale della seconda stagione di The Boys si è concluso con alcune rivelazioni sorprendenti su Stormfront (Aya Cash). Si è rivelata una nazista e la moglie del fondatore della Vought.



La terza stagione continuerà ad esplorare le origini della Vought e dei Sette. Come spiegato, Jensen Ackles è stato scelto per il ruolo di Soldier Boy, che faceva parte di una squadra originale chiamata Payback, i cui membri includevano Stormfront, Aquila l'Arciere, Tek Knight e Contessa Cremisi. Il titolo del primo episodio della terza stagione è proprio Payback, il che ci lascia immaginare che saremo introdotti subito in questa nuova storia.



La serie a fumetti Herogasm, spin-off di The Boys, sarà adattata in un episodio della terza stagione che sta già facendo discutere. Una cosa che possiamo sicuramente aspettarci dalla stagione 3 è altro sangue.

Data di uscita

La data di uscita della terza stagione non è stata ancora annunciata. Il creatore Eric Kripke e la star Karl Urban hanno condiviso foto sui social mentre stavano girando a Toronto a febbraio. Se le riprese si svolgeranno senza intoppi, la terza stagione di The Boys potrebbe arrivare alla fine del 2021 o nei primi mesi del 2022.



Un breve teaser di The Boys è stato pubblicato nei giorni scorsi, ma siamo ancora in attesa di un trailer completo e qualche indizio in più sulla trama dei nuovi episodi.