The Boys 3, la serie vuole mantenere il mistero dietro l'atteso debutto di Soldier Boy

Cresce l'attesa per il debutto di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, a mani basse la new entry più anticipata della terza stagione di The Boys. Lo showrunner Eric Kripke ha rivelato che il personaggio sarà un elemento chiave dei nuovi episodi, ma nel frattempo l'account ufficiale della serie non vuole svelare troppi dettagli.

In risposta ai molti fan curiosi di saperne di più su Soldier Boy, di cui al momento sono state mostrate solamente un paio di immagini ufficiali, il profilo Twitter di The Boys ha condiviso un'immagine che riporta la frase di Butcher "Tecnicamente non ho una riposta a questa cosa". Insomma, un piccolo troll in attesa di vedere finalmente il personaggio in azione nel primo trailer.

Per chi non lo sapesse, nei fumetti originali Soldier Boy è il "supereroe originale": dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, Soldier Boy è diventato il primo celebre superiore e ha mantenuto il suo status nella cultura americana per decenni. Come anticipato anche dalle foto ufficiali di The Boys 3, porta con sé uno scudo a forma di aquila con tanto di stella in stile Captain America.

In attesa di scoprire la data di uscita dei nuovi episodi su Prime Video, vi lasciamo alle 5 curiosità che forse non conoscete su The Boys.