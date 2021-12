The Boys 3: lo showrunner anticipa: 'La nuova stagione è completamente folle'

Nel corso di una nuova intervista concessa a TV Insider, il creatore e sceneggiatore principale di The Boys, Eric Kripke, ha anticipato qualche dettaglio sulla terza stagione in arrivo prossimamente (ma di sicuro nel 2022) su Amazon Prime Video. Da più tempo ormai ci sono indiscrezioni circa i nuovi episodi ma tutti concordano sul grado di follia.

Lo showrunner ha parlato appunto del livello di follia che il pubblico deve giustamente aspettarsi dalla terza stagione di The Boys: "C'è sicuramente un sacco di follia. Non è un segreto il fatto che stiamo facendo un episodio intitolato 'Herogasm' preso dai fumetti, che prevede un'enorme orgia di supereroi. E poi stiamo facendo qualcosa nel primo episodio che penso sia facilmente la cosa più pazza che abbiamo mai fatto nello show... e potrebbe anche essere la cosa più folle che chiunque abbia mai fatto in uno show".

In una precedente intervista, sempre Kripke aveva parlato dell'introduzione di Soldier Boy in The Boys: "La terza stagione è divertente perché non riguarda solo Soldier Boy, ma il team di cui faceva parte che si chiama Payback. E Laurie Holden interpreta Crimson Countess, e ci sono un sacco di altri eroi che sono fantastici. Una sorta di 'vedere chi erano i Sette prima dei Sette'. E com'era la vita per Vought? La storia di Vought com'era negli anni '60, '70 e '80? Scavare nella storia del mondo, non solo nel presente, è stato molto divertente".

In attesa dell'uscita di The Boys 3, Amazon Prime Video attraverso Karl Urban ha voluto annunciare l'arrivo di una nuova serie animata intitolata Diabolical, che nel titolo riprende una delle espressioni preferite di Billy Butcher. Questo va ad aggiungersi al già annunciato spin-off di The Boys in live-action ambientato in un college per Super.