The Boys 3, il Soldier Boy di Jensen Ackles sarà un elemento chiave della nuova stagione

La terza stagione di The Boys firmerà il debutto di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, il primo supereroe mai comparso nella storia creata da Garth Ennis, e ora lo showrunner Eric Kripke ha spiegato perché il personaggio sarà un elemento essenziale del nuovo arco narrativo.

"La stagione 3 approfondisce molto di più la storia di come siamo arrivati fin qui attraverso il personaggio di Soldier Boy", ha dichiarato l'autore a Vanity Fair. "Siamo stati in grado di scavare nella storia del paese e anche di guardare davvero alla mascolinità tossica e ai ruoli maschili, e cosa ha causato tutto quanto. Tutta questa questa dell'uomo Marlboro."

Nel corso dell'intervista, Kripke ha poi raccontato i retroscena sul complicato casting di Soldier Boy: "Abbiamo scritto Soldier Boy molto prima che scegliessi Jensen. La maggior parte dei ragazzi che stavamo cercando per quella parte in realtà erano molto più vecchi di Jensen. Perché è un eroe della Seconda Guerra Mondiale. Mi ha chiamato per caso e stavamo solo chiacchierando quando gli ho detto 'Beh, sto preparando la terza stagione dello show e ho questo personaggio di nome Soldier Boy, ma è un ruolo molto difficile da assegnare e non l'ho ancora fatto. Non ho trovato davvero nessuno. Ehi, aspetta un attimo, vuoi farlo tu?' Così gli ho mandato la sceneggiatura e lui ha risposto 'Oh mio Dio, voglio farlo assolutamente'".



