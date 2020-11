The Boys 3: quante altre stagioni ci saranno? Tutto ciò che sappiamo

Dopo le ultime interviste al cast di The Boys, cerchiamo di scoprire il numero di stagioni che compongono la storia di Billy Butcher e degli altri protagonisti della serie ispirata ai fumetti di Garth Ennis.

Su Amazon Prime Video sono attualmente disponibili le prime due stagioni dello show, mentre sono già iniziati i lavori sulla terza. Come sapete, l'opera è una trasposizione dei fumetti scritti da Garth Ennis, composta da 72 volumi, che ci raccontano le vicende in un mondo in cui la Vought International è riuscita ad ideare un siero con il quale è possibile creare dei supereroi. Le puntate andate in onda fino a questo momento hanno seguito a sommi capi la storia dei volumi, tagliando alcuni personaggi o cambiando la loro storia, come è successo per Stormfront, ma possiamo dire che sono stati trasposti i primi 30 capitoli dei fumetti.

Per questo possiamo pensare che la serie potrebbe essere composta da 5 o 6 stagioni totali, che serviranno per raccontare al meglio la storia dei protagonisti e della loro lotta contro i supereroi, inoltre la multinazionale di Jeff Bezos ha annunciato di essere già al lavoro su uno spin-off. Non resta comunque che aspettare notizie ufficiali a riguardo, nel frattempo vi segnaliamo le ultime novità nel cast di The Boys 3.