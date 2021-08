The Boys 3: Starlight, The Deep, A-Train e molto altro nel nuovo teaser della serie Amazon

Manca ancora un po' per il debutto della terza stagione di The Boys su Amazon Prime Video, ma nel frattempo la produzione ha pensato bene di condividere un video promozionale di più di 5 minuti che anticipa alcuni dei plot point dei nuovi episodi.

Mentre attendiamo di scoprire quando avverrà il ritorno dei supereroi più odiati di tutti sulla piattaforma streaming di Amazon, Eric Kripke e soci hanno trovato il modo di intrattenerci con un'altra brillante trovata in stile The Boys: un notiziario fittizio che ci aggiorna sulle ultime novità in casa Vought.

Cosa staranno combinando i 7 in questo momento?

Beh, stando alle ultime news forniteci dal notiziario 7 on 7, Starlight (Erin Moriarty)potrebbe presto trovarsi ad avere a che fare con il suo ex-fidanzato, anche lui Supereroe, Supersonic (Miles Gaston Villanueva): precedentemente conosciuto come Drummer Boy, sembra che il ragazzo si sia ripreso dopo un periodo di dipendenza da sostanze stupefacenti grazie a un nuovo programma di supporto e riabilitazione promosso da Vought, il Global Wellness Center, che vedremo anche pubblicizzato poco più avanti nel video.

Intanto, prosegue la crociata di The Deep (Chace Crawford) contro la Church of the Collective, che in precedenza lo aveva invece visto tra i suoi sostenitori, mentre A-Train (Jessie T. Usher) sembra essersi lasciato il ritiro dalle scene alle spalle e più che pronto per tornare in azione.

Per il resto, Stan Edgar (Giancarlo Esposito) si pronuncia (con vaghezza e diplomazia) sulla questione del Compound V, aumentano i centri e le iniziative a favore della community LGBTQ+ dopo il coming out di Queen Maeve (Dominique McElligott) e il "patriottismo" promosso dalla Vought contro i Superterroristi mostra tutte le sue (pericolose) conseguenze.

C'è tanta carne al fuoco in questa terza stagione di The Boys, e non vediamo l'ora di scoprire come verrà cotta dal team creativo.