The Boys 3, Stormfront è ancora viva? Erik Kripke: 'Tutto è possibile'

La terza stagione di The Boys è iniziata in grande stile ed Eik Kripke più fiero che mai della propria creatura. E proprio nel corso delle varie interviste promozionali, lo showrunner ha parlato della morte di Stormfront, facendo velatamente intendere che forse, la Supe è ancora viva.

Alla domanda di un giornalista di Variety sulle condizioni di salute di Stormfront e sulle possibilità che sia ancora in vita, Kripke ha detto: "Non lo so. L'ho sempre detto, finché non stai davvero fissando un corpo morto, non puoi mai dire per davvero, almeno in televisione, se qualcuno è morto. Ma immagino che il tempo ce lo dirà. Qui tutto è possibile".

Dato quanto fossero gravi le ferite di Stormfront - aveva perso entrambe le gambe, un braccio e un occhio, oltre a gravi ustioni su gran parte della testa e del busto - sembra improbabile che questo personaggio sia riuscita a scappare dalla Vought da sola. I personaggi di The Boys possono riprendersi da gravi ferite in maniera assai rapida ma Stormfront, avrebbe avuto bisogno di molto aiuto per fingere la propria morte ed eludere i dirigenti della Vought. Tuttavia, tutto è sempre possibile in uno show come questo, vista la grande libertà creativa di cui gode The Boys.

Voi cosa pensate delle parole di Erik Kripke? Diteci la vostra come sempre nell'apposita sezione dedicata ai commenti.