The Boys 3, un teaser annuncia il servizio streaming Vought+: vi ricorda qualcosa?

The Boys è uno show che è cresciuto episodio dopo episodio e dalla prima alla seconda stagione. Nella terza, lo showrunner Eric Kripke, vuole alzare ancora la posta. Ma bisogna ricordarsi di mantenere i fan agganciati allo show. E allora ecco che arriva su youtube 'Seven on 7' con Cameron Coleman, che si occupa della "propaganda della Vought".

Si tratta di una sorta di notiziario di cui sono stati rilasciati alcuni episodi sul canale youtube Vought International. "Sin dall'inizio di The Boys abbiamo conosciuto le armi di propaganda della Vought - Intendo i canali di news - la VNN," ha detto Eric Kripke. Secondo lui infatti, mentre attendiamo il momento in cui scopriremo di più sui nostri protagonisti, questa serie di piccoli episodi fungeranno da teaser, e saranno ovviamente canon con lo show.

Proprio nell'ultimo, pubblicato oggi, The Boys prende in giro Disney+. Come sappiamo gli sceneggiatori dello show sono molto coraggiosi nel prendere di mira la macchina capitalista che si trova alle spalle dei supereroi più famosi, ma con questo ultimo webisode sembra proprio non avere freni. Durante quest'ultimo, infatti, è stato introdotto Vought+, un servizio di streaming che consente agli abbonati di accedere alla famiglia di reti della Vought. Vi ricorda qualcosa?

Kripke ha parlato recentemente anche della terza stagione, che continuerà a prendere di mira razzismo e mascolinità tossica, e in cui ci sarà un misterioso nuovo personaggio. Lo showrunner ha dichiarato che ciò che stanno cercando di fare "è folle" e potrebbe funzionare oppure no. Ma vale la pena provarci. I fan, ovviamente, conoscendo Eric Kripke e il suo team, si fidano, e sperano che la terza stagione di The Boys approdi su Amazon Prime il prima possibile.