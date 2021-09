The Boys 3, terminate le riprese: l'annuncio del cast sui social

Signori e Signore, lo spettacolo può (quasi) ripartire: le riprese della terza stagione di The Boys si sono concluse, e il cast ha voluto celebrare sui social la fine dei lavori.

"E abbiamo terminato la terza stagione di @theboystv" annuncia Karl Urban a.k.a. Billy Butcher nel suo ultimo post di Instagram "Un enorme ringraziamento ai nostri brillanti cast e crew per tutto il sangue, il sudore e le lacrime spese, e anche a tutti coloro che sono coinvolti nella produzione e ci hanno tenuto al sicuro dal Covid @amazonprimevideo @sptv. E, ovviamente, grazie a @therealKripke per aver di nuovo realizzato una stagione assurda e stratosferica. Non vedo l'ora che la possiate vedere tutti".

"Ce l'abbiamo fatta! Congratulazione a tutto il cast e alla crew di @theboystv. Vi meritate tutti un abbraccio, un drink e un sacco di terapia dopo quello che abbiamo appena fatto. Questa stagione è la migliore finora! Non vedo l'ora che tutti possano vederla! #theboys #thatsawrap" aggiunge Jack Quaid, l'interprete di Hughie.

E mentre l'account ufficiale di The Boys commenta con un "Sarà una stagione nientemeno che diabolica!" in pieno stile Billy Butcher, una delle new entry del cast di The Boys, Jensen Ackles alias Soldier Boy osserva una curiosa coincidenza che riguarda anche l'altra celebre serie di Eric Kripke, di cui Ackles era protagonista, Supernatural: "Ho un fun fact per voi: esattamente un anno fa, il 10 settembre 2020, fu l'ultimo giorno sul set di Supernatural. Oggi, 10 settembre 2021, è l'ultimo giorno sul set di The Boys. Cosa sta cercando di dirmi l'universo? #spnfamily @theboystv #thatsawrap".

Non sappiamo ancora quando la terza stagione di The Boys farà il suo arrivo su Amazon Prime Video, ma ora che le riprese sono terminate, non dovrebbe mancare molto prima dell'annuncio di una data, o perlomeno, di una finestra di lancio.