The Boys 3, Tomer Capone racconta una scena di Frenchie tagliata dal montaggio finale

Uno dei membri chiave di The Boys 3 è Frenchie, interpretato da Tomer Capone. Il personaggio si è ritagliato un ruolo centrale nelle dinamiche del terzo ciclo di episodi dello show di Eric Kripke, disponibile su Amazon Prime Video. Intervistato da DigitalSpy, Capone ha raccontato una sequenza della serie esclusa dal montaggio.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla terza stagione di The Boys. Su Everyeye trovate il riassunto e spiegazione del finale di The Boys 3.



Parlando dei dettagli interessanti dello show, l'attore ha confessato:"Ce ne sono così tanti. Diciamo solo che ho una scena, non so perché mi viene in mente. Ne ho così tante. Ma una di queste è stata quando sono uscito dalle budella di una balena e me ne sono messe un po' in bocca. Abbiamo una ripresa in cui Frenchie sta salendo e ha un conato e poi... penso di aver sputato budella di balena sull'obiettivo della camera, quindi non potevano usarla. È roba strana un po' così" ha dichiarato Capone.



A Vulture, nel corso di una recente intervista, il creatore di The Boys Eric Kripke ha dichiarato:"Adoro lo streaming. [...] Ci sono vantaggi logistici a cui sarebbe impossibile rinunciare perché puoi raccontare qualcosa che sia coerente in un modo che non potresti fare con la tv via cavo".



Kripke ha dichiarato di odiare chi realizza serie da 10 ore e le chiama film; lo showrunner ha spiegato cosa apprezza dello streaming e i vantaggi di poter fare tv in questo modo a discapito di altre forme di serialità del passato.