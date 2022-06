The Boys 3, il trailer di Herogasm: 'Un'orgia gigante e penetrazioni aeree'

Parliamo dell'episodio più atteso di The Boys 3: il prossimo 24 giugno Herogasm debutterà su Amazon Prime Video e il trailer sembra rispettare le aspettative dei fan, che si augurano una puntata folle e spregiudicata quanto il materiale originale da cui è tratto lo show!

Nella giornata di ieri l'account ufficiale di The Boys su Twitter aveva già dato vita a un certo hype condividendo la decisamente esplicita emoji di Herogasm rifiutata da Twitter, dedicata all'evento con cui il fumetto di Gareth Ennis e Darick Robertson aveva voluto parodiare i grandi eventi Marvel e DC spingendo ancora una volta sulla sfrenata dissolutezza di Homelander e soci.

Oggi invece sui canali social ufficiali della serie Amazon è uscito il trailer di Herogasm (potete vedere il video a fine articolo), con tanto di disclaimer iniziale che sconsiglia l'episodio "a qualunque tipo di pubblico" a causa di "orge massive, penetrazioni aeree" e molto altro...

La star di The Boys Jack Quaid nelle scorse settimane aveva già rassicurato il pubblico: "Penso che siamo rimasti decisamente fedeli al fumetto. Non posso davvero dire molto su 'Herogasm'. Parte del suo capolavoro è proprio capire cosa significhi esattamente, osservarlo da soli, vedere come si svolge. Questa puntata andrà in direzioni che nessuno potrebbe mai aspettarsi".

E' proprio in vista dell'esordio di questo attesissimo episodio che è stata lanciata una linea di "giochi per adulti" di The Boys sullo store online chiamato SupePorn, con articoli che richiamano l'estetica dei protagonisti della serie e relative descrizioni in cui le allusioni davvero non si sprecano.

Dopo il boom di ascolti, The Boys non è più in vetta alla top 10 di Prime Video, sorpassata dalla recente uscita del teen drama The Summer I Turned Pretty: riuscirà Herogasm a riportare lo show in cima alla classifica?