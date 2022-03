The Boys 3, il trailer ufficiale! Billy Butcher supereroe e Jensen Ackles come Soldier Boy

Come promesso dal protagonista Karl Urban, Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di The Boys 3, mostrando ai fan un grosso antipasto per i prossimi episodi dell'acclamata serie tv tratta dall'omonimo fumetto di Garth Ennis.

Il filmato promozionale, della durata di quasi due minuti e targato con 'bollino rosso', è cruento, ricco di azione e contiene decisamente tutto quello che i fan non vedono l'ora di gustarsi nella prossima stagione della serie: il teaser offre anche un primo sguardo a Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, alla Contessa Cremisi e ai nuovi superpoteri di Billy Butcher.

Ricordiamo che la terza stagione di The Boys ha terminato le riprese a settembre dello scorso anno e, secondo quanto riferito, è già pronta a tornare per la stagione 4. Inoltre, Prime Video sarebbe pronta a realizzare anche tanti spin off di The Boys, come anticipato dal produttore della serie. La data di uscita della terza stagione è stata annunciata ufficialmente dopo una lunga attesa dovuta alla pandemia di covid-19, che ha rallentato non poco la produzione degli episodi: l'appuntamento è fissato per il 3 giugno prossimo, in esclusiva su Prime Video.

Cosa ve ne pare di questo primo trailer ufficiale? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.