The Boys 3, è ufficiale: Paul Reiser sarà La Leggenda!

Ormai è ufficiale: il celebre attore statunitense Paul Reiser si è ufficialmente unito al cast della terza stagione di The Boys. Dopo i rumour insistenti sulla sua partecipazione, è certo che lo vedremo apparire come guest star in un ruolo davvero apprezzato dai fan dei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

Dopo Stranger Things 4 e Il metodo Kominsky, Reiser apparirà nei panni della Leggenda nell'episodio 5 che debutterà il prossimo 17 giugno, intitolato "L'ultimo sguardo a questo mondo di bugie": la stagione 3 è dunque giunta già al suo giro di boa, con l'ultimo e ottavo episodio in uscita il prossimo 8 luglio.

Nel frattempo, dopo il successo del lancio della terza stagione, Amazon ha già ufficializzato la stagione 4 di The Boys, con l'avvio della produzione entro l'anno: "The Boys continua a spingere più in là i limiti dello storytelling, pur essendo inesorabilmente intrattenente e continuando a punzecchiare con una satira sociale che sembra fin troppo reale. Lo stilizzato mondo della serie ha un'incredibile portata globale e le visualizzazioni nel weekend del debutto lo dimostrano" ha dichiarato il dirigente di Amazon Vernon Sanders prima di ringraziare il cast e la troupe che hanno contribuito a questo successo.

The Boys, creata dallo showrunner Eric Kripke, offre una visione irriverente di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. A cercare di fermare i supereroi corrotti ci sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Sette e sulla Vought, la società multimiliardaria che li gestisce e che copre tutti i loro sporchi segreti.

Il cast della terza stagione di The Boys include Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone e Karen Fukuhara, con il grande esordio di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, una versione crudele e cinica di Captain America.