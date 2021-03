The Boys 3: le ultime novità dal set, quanto manca all'uscita della nuova season?

Le riprese della terza stagione di The Boys sono appena iniziate e per gli amanti dei Super più irriverenti della tv è una notizia strepitosa. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla nuova stagione e quando potrebbe uscire.

Il fatto che le riprese di The Boys siano iniziate, con tutte le misure di sicurezza che la situazione pandemica richiede, è incoraggiante e ci fa sperare di rivedere Billy Butcher e il resto della banda già entro la fine di quest’anno.



Il finale della seconda stagione di The Boys ci ha lasciato con diversi cliffhanger che devono essere affrontati e questo significa anche cambiamenti nel cast e nuove aggiunte.

Chi tornerà nel cast?

Non ci sono notizie ufficiali, anche se possiamo certamente fare un’ipotesi plausibile, Butcher (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid), Frenchie (Tomer Capon), Mother's Milk (Laz Alonso) e Kimiko (Karen Fukuhara) dovrebbero tornare tutti.

Poi ci saranno Patriota (Antony Starr), Maeve (Dominique McElligott), Starlight (Erin Moriarty), A-Train (Jessie Usher) e Black Noir (Nathan Mitchell) che formano i Seven. È probabile che anche Abisso (Chace Crawford) rimarrà in giro. Anche Stan Edgar (Giancarlo Esposito) potrebbe fare un’apparizione.



Claudia Doumit tornerà nei panni della politica Victoria Neuman, membro del Congresso che ha cercato di opporsi al potere della Vought International. Dopo il colpo di scena finale che ci ha rivelato i suoi superpoteri è chiaro che sarà al centro dell'attenzione della terza stagione. Secondo quanto riportato da Deadline, lei e Colby Minifie (Vought PR Ashley) sono state promosse a regolari della serie.

Ci sarà anche Cindy (Ess Hödlmoser), la paziente uscita dall’ ospedale psichiatrico Sage Grove Center. Una nuova aggiunta confermata al cast è Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, un Supe che è essenzialmente una versione contorta di Capitan America.

Tra coloro che potrebbero non tornare ci sono Stormfront (Aya Cash) e Becca (Shantel VanSanten), che sono morte nel finale della seconda stagione anche se possiamo aspettarci di tutto.

Quando vedremo la terza stagione di The Boys?



Non c’è una data d’uscita stabilita per ora ma tenendo conto di quanto sono durate le riprese delle prime due stagioni e le date della loro messa in onda, possiamo provare ad ipotizzare una finestra di lancio.



Le riprese della prima stagione di The Boys sono iniziate a maggio 2018 e sono terminate nell'ottobre 2018, per poi andare in onda a luglio 2019, con un intervallo di circa nove mesi. La seconda stagione di The Boys è stata girata da luglio 2019 a novembre 2019 e trasmessa in streaming su Amazon Prime a settembre 2020, circa 10 mesi dopo.

Se le riprese della terza stagione procederanno senza troppi intoppi, la data di uscita della terza stagione potrebbe essere stabilita alla fine del 2021. Ma forse vista la situazione pandemica dovremmo aspettarci che arrivi nei primi mesi del 2022.

Il creatore dello spettacolo Eric Kripke ha rivelato la prima foto dal dietro le quinte della terza stagione di The Boys mettendo in mostra una statua dorata di un Supe. Per ora, conosciamo anche il titolo della premiere della terza stagione che è: Payback.



Potrebbe essere una lunga, lunga attesa, fino alla terza stagione di The Boys perciò vi consigliamo di leggere il nostri approfondimento su quale potrebbe essere il destino di Black Noir e dare un'occhiata ai poster ufficiali di Dawn of the Seven, nuovo film prodotto dai Vought Studios.