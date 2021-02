The Boys 3, le ultime dal set: come vanno le riprese della nuova stagione?

La terza stagione di The Boys ha iniziato la sua cavalcata verso la pubblicazione su Amazon Prime Video. ILo show televisivo ideato da Eric Kripke è senza dubbio tra i titoli più amati degli ultimi anni, essendosi presentato come un prodotto irriverente e politicamente scorretto. Ora i fan non vedono l'ora di scoprire cosa succederà in futuro.

Abbiamo già visto insieme quale potrebbe essere la trama di The Boys 3, ma oggi vogliamo parlarvi in particolare di come procedano i lavori sul set dello show e quando ci aspettiamo che la serie possa uscire sul servizio di streaming gestito da Amazon.

Elevati controlli

Sappiamo che le riprese del terzo ciclo di episodi di The Boys sono iniziate il 16 febbraio 2021. Stando ai report, gli attori - che stanno girando la serie in questo momento a Vancouver, in Canada - sono stati sottoposti a rigidi controlli e si trovano in una zona sicura, controllata e nella quale vige la norma dell'assoluto distanziamento sociale.

Ciò sicuramente potrebbe di conseguenza aver causato alcune problematiche nella produzione di uno show già particolarmente difficile da filmare per via della sua spettacolarità e della varietà delle sue location. Tuttavia, per il momento tutto sembra procedere senza particolari intoppi.

Quando potrebbe uscire The Boys 3?

Fatte le dovute premesse, è chiaro che una serie del genere ha bisogno di parecchio tempo per concludere i lavori sul set e fuori, considerando anche tutto l'ingente carico di post-produzione che si porta dietro. Senza nessuno stop dovuto alla pandemia globale di COVID-19, è possibile sperare che lo show venga pubblicato con la première della terza stagione entro l'inizio del 2022. Nel peggiore dei casi, invece, potremmo dover aspettare almeno fino alla primavera dello stesso anno. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quali siano i membri del cast di The Boys 3 tra ritorni e nuovi arrivi, vogliamo sapere la vostra: attendete con ansia l'arrivo della terza stagione di The Boys? Quando credete che possa uscire su Amazon Prime Video? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!