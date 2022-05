The Boys 3, Zack Snyder risponde a Dawn of the Seven: 'Congratulazioni, regista!'

Il trailer di The Boys 3 ha fatto partire il conto alla rovescia per il ritorno dell'amatissima serie tv di Prime Video, e in queste ore a fare un po' di sponsorizzazione per lo show ci ha pensato un regista che dallo show è stato citato più e più volte: Zack Snyder.

Vough International infatti è ha svelato il (finto) filmato promozionale del (finto) film 'Dawn of the Seven: The Bourke Cut', un chiaro riferimento-omaggio-parodia dell'acclamato Justice League di Zack Snyder: di tutta risposta, il regista di Watchmen e 300, il cui lavoro ha chiaramente ispirato diversi aspetti della serie Prime Video, ha ricondiviso il trailer di Dawn of the Seven: The Bourke Cut sul suo profilo, arrivando addirittura a congratularsi col finto collega, il regista Bourke.

"Congratulazioni al regista Bourke" scrive Snyder nel tweet che potete trovare in calce all'articolo. "Sono contento che abbia potuto realizzare la sua visione": il riferimento è ovviamente tutto per la situazione da lui stesso vissuta con Justice League, con Warner Bros che ha approfittato del lancio di HBO Max per permettere a Snyder di completare la sua visione del film uscito originariamente nelle sale cinematografiche nel 2017 dopo pesanti modifiche apportate dal regista Joss Whedon.

Ricordiamo che la terza stagione di The Boys arriverà sul servizio di streaming on demand Prime Video a partire dal prossimo 3 giugno. Per quanto riguarda Zack Snyder, il regista è attualmente impegnato con le riprese del suo nuovo film, lo sci-fi Rebel Moon, un ambizioso blockbuster prodotto da Netflix che sarà distribuito in due parti.