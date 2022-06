The Boys 3x07, a che ora uscirà l'episodio su Prime Video?

Dobbiamo ancora riprenderci da Herogasm ed ecco che un nuovo episodio (il penultimo) della terza stagione di The Boys è pronto a debuttare sugli schermi di Amazon Prime entro poche ore. Molti attendono di scoprire le conseguenze della puntata precedente, cruciale. Meglio farsi trovare pronti allora: ecco l'orario di distribuzione.

Mancano poche ore all’uscita, sugli schermi di Prime Video, del penultimo atto prima del finale di questa stagione mozzafiato, per la serie tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson. Una stagione in grado di portare sul piccolo schermo un episodio come Herogasm, definito uno dei più violenti e blasfemi nella storia dell’intrattenimento mainstream. Ma soprattutto ha portato un personaggio “amatissimo” (fra alti e bassi) come il Soldier Boy di Jensen Ackles, arrivato a un punto decisivo con il suo collega (ma contendente) Homelander. Di questo ci parlerà l’episodio in arrivo nella giornata di domani.

A questo punto, però, ci si chiede a che ora, considerando che per gli schermi di Prime Video – a differenza di altre piattaforme – la finestra di distribuzione non è sempre uguale per tutte le serie e anzi, in alcuni casi, dipende dal tempo di caricamento del singolo episodio su catalogo. Ce ne siamo accorti a metà stagione, con il caricamento del quarto episodio che deve aver subito degli evidenti problemi tecnici, visto che l’ha reso disponibile solo nella fascia pomeridiana. Cioè visibilmente in ritardo rispetto all’Ora X, rimasta costante per tutti i precedenti episodi distribuiti a cadenza settimanale: per le 9:00 del mattino di domani, dovreste trovare il settimo episodio.

L’unica incognita potrebbe essere rappresentata da un leggero aumento nel minutaggio degli ultimi due episodi, come spesso accade per molte serie con i loro finali di stagione accoppiati. Ma in questo caso, gli episodi di The Boys hanno durata pressoché identica, quindi anche in caso di aumento la differenza dovrebbe essere minima e non inficiare l’orario di uscita. La speranza è che in tempo per il finale, The Boys riesca a riguadagnare il riconoscimento che si merita nella Top 10 della piattaforma streaming, dalla cui cima è stata momentaneamente scalzata da una serie Prime senza apparenti meriti.