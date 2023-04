The Boys 4, Anthony Starr svela un Patriota ricoperto di sangue: 'La storia si ripete?'

Dopo aver confermato la fine delle sue riprese in The Boys 4, Anthony Starr è intervenuto sul suo profilo Instagram per condividere diversi scatti dove lo ritroviamo nei panni del villain principale dello show, Patriota, con il volto completamente ricoperto di sangue. Un'immagine a cui ormai siamo abituati, e anche l'attore ci ha preso gusto.

Proprio ieri l'interprete di Patriota aveva pubblicato un post sulla partenza da Toronto. Nelle ultime ore, però, Starr ha condiviso una serie di foto che lo ritraggono coperto di sangue. Anche se non ha specificato che si tratta di una sessione di trucco sempre per The Boys (la didascalia recita semplicemente: "Domanda: la storia si ripete? (Se sì, perché?) Aspetto i vostri pareri"), l'account ufficiale della serie ha ripostato una delle immagini.

"Solo un altro giorno alla Vought Tower" ha postato l'account Twitter ufficiale di The Boys, includendo un'immagine di Starr con il sangue spalmato addosso. Confermando che si tratta di un look che sfoggerà in uno dei prossimi episodi, hanno anche commentato il suo post originale su Instagram, scrivendo: "Le foto più normali che escono dalla S4".

Ricordiamo che The Boys 4 debutterà entro il 2023 su Prime Video.

I fan di The Boys si sono ormai abituati a vedere l'attore ricoperto di sangue, un look che Starr ha sfoggiato più di una volta nel corso della serie. Dopo il modo in cui si è conclusa la terza stagione di The Boys, probabilmente non sarà uno shock per nessuno sapere che arriverà il momento in cui Patriota sarà di nuovo ricoperto di sangue. Il finale della terza stagione lo ha visto usare i suoi poteri per uccidere un manifestante in pubblico, facendogli guadagnare applausi e adorazione da parte dei suoi fan estremisti. Coloro che hanno familiarità con il percorso intrapreso da Patriota nella serie originale a fumetti potrebbero aspettarsi anche una sanguinosa resa dei conti con il Butcher di Karl Urban.