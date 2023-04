The Boys 4, Antony Starr ha confermato la fine delle sue riprese della nuova stagione

La star di The Boys nel ruolo di Homelander, Antony Starr, ha confermato la fine del suo lavoro sul set della nuova stagione. L'attore ha pubblicato una foto sull'aereo a Toronto, ringraziando per il lavoro svolto in Canada nel corso delle settimane di lavorazione della serie tv di successo targata Amazon Prime Video.

"Fine riprese a Toronto 22/23. I motori sono ancora accesi ma ci stiamo staccando, uno ad uno stiamo tornando a casa. Congratulazioni all'intero team che collabora per far respirare questa belva! Adoro questo show, il team e i fan. Buon lunedì. Cercate sempre di fare il massimo, gente. X" ha scritto Starr nella didascalia del post.



Siete pronti per tornare a vivere le folli avventure di The Boys con la quarta stagione dello show creato da Eric Kripke e basato sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson?

Nel frattempo qualche giorno fa è stata pubblicata la prima immagine di Jeffrey Dean Morgan sul set di The Boys 4.

La star di The Walking Dead è una delle new entry principali della nuova stagione dello show Amazon e uno dei dettagli maggiormente attesi dai fan, che non vedono l'ora di poter vedere una star del piccolo schermo come Morgan in una serie di così grande successo.



Qualche mese fa è stato ufficializzato che The Boys è stata la serie più vista del 2022 su Amazon Prime Video.