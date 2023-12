The Boys 4 avrà la scena più folle della serie: tutti si aspettavano la censura

Nel corso delle sue tre stagioni, The Boys ha saputo costruirsi una sua precisa identità che si differenziasse totalmente dagli altri show di supereroi esistenti, questo grazie a una buona dose di follia nella costruzione di certe sequenze che difficilmente si sono viste altrove. Anche la quarta stagione ripeterà lo stesso schema, andando oltre.

Ora che lo show sta per arrivare in streaming la quarta stagione, infatti, lo showrunner Eric Kripke ha anticipato ai fan un segmento della prossima stagione che potrebbe spingersi oltre i limiti.

Dopo l'arrivo in streaming del trailer di The Boys 4, lo showrunner e autore Eric Kripke è intervenuto sul suo profilo X (ex-Twitter) per parlare di ciò che i fan possono aspettarsi nel prossimo futuro. Ha anche parlato di un'idea che aveva per un segmento dello show e che è riuscito a realizzare per questa stagione. L'autore ritiene che si tratti probabilmente di una delle idee più assurde che gli siano venute in mente.

"La quarta stagione è uno spasso. Tenetevi forte ragazzi, in arrivo nel 2024 su @PrimeVideo". Al momento non c'è ancora una data per The Boys 4, ma arriverà nel 2024.

Sebbene non nutrisse molte speranze di arrivare al montaggio finale della prossima stagione con quella scena specifica, è stato sorpreso di scoprire che è stato dato il via libera dopo aver lavorato alla post-produzione. Considerando l'assurdità e la follia dello show in ogni scena principale e secondaria fino a questo momento, soprattutto con Antony Starr nel ruolo di Patriota, potremmo vedere qualcosa di veramente contorto e meraviglioso in futuro.

Dopo gli eventi del finale della terza stagione, nonché del finale della prima stagione della serie spin-off Gen V, sembra che Patriota sarà protagonista di un grande arco narrativo nella prossima stagione. Il trailer ci ha mostrato un mondo diviso tra coloro che idolatrano il leader dei Sette e coloro che vogliono resistere al suo regno di terrore. In mezzo a tutti questi disordini, ci vengono presentati anche i nuovi supereroi che si uniranno al cast. Ma ciò per cui i fan sono in trepida attesa è l'epica resa dei conti tra il supereroe più forte e Billy Butcher.