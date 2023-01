The Boys 4, il nuovo Black Noir sarà diametralmente opposto: 'Tenero e sensibile'

Nell'ultima stagione di The Boys ci sono stati sviluppi importanti per Black Noir e non eravamo sicuri che l'avremmo rivisto. Ma il suo interprete, pronto a tornare, anticipa che ci sarà un "secondo" Noir nella quarta stagione. Del tutto nuovo e diametralmente opposto. Vedrà più cartoni animati e sarà "tenero e dolce".

La terza stagione di The Boys è stata una delle migliori aggiunte all’universo di Billy Butcher e Patriota. Una vera scarica d’adrenalina per cui dobbiamo ringraziare, soprattutto, il contributo di Jensen Ackles nei panni di un fantastico Soldier Boy. Ora la quarta stagione farà tesoro di tutto quel materiale, con nuovi debutti e forse (anche) grandi ritorni. Non è chiaro se rivedremo Soldier Boy in The Boys 4 o se, dopo quanto visto nel finale della precedente, si farà aspettare ancora un po’.

Sappiamo però – senza troppi spoiler, vi basti sapere questo – che non eravamo affatto sicuri di rivedere Black Noir nei nuovi episodi. Tuttavia, l’apparizione nel cast ufficiale di Nathan Mitchell segnalava che, in qualche modo, il personaggio sarebbe tornato. Tuttavia, è stato lo stesso Mitchell ha spiegare il potenziale di questo ritorno: non avendo mai visto Black Noir in faccia, almeno dopo il suo “incidente”, ufficialmente chiunque potrebbe nascondersi sotto la maschera. Black Noir è il costume, non chi c’è sotto.

E questa volta, a quanto pare, potremmo vedere un personaggio completamente diverso. O meglio, che esplorerà quel lato di schizofrenia infantile di Black Noir, completo di allucinazioni a cartoni animati, che abbiamo visto nella scorsa stagione: "Penso che tutti abbiano già visto la versione molto stoica di Black Noir. Quindi, se avessero intenzione di fare qualcosa di nuovo, penso che sarebbe divertente andare nella direzione opposta. Penso che il contrasto sia davvero interessante, ovunque tu abbia a che fare con un personaggio".

Continua infatti Mitchell parlando ai microfoni di The Movie Dweeb: "Il nucleo di Black Noir, per me, è sempre stato il contrasto. L'idea di avere questo killer super intenso, che è minaccioso, spaventoso e minaccioso, ma che poi parla ai cartoni animati. Ha un immaginario, è davvero tenero e sensibile. Questa parte va esplorata”. Come avverrà poi questo “reboot” di Black Noir non è ancora chiaro.

Nel frattempo ci si chiede quale personaggio interpreterà Jeffrey Dean Morgan: qualcuno l’ha definito “un vero stronzo in The Boys 4”.