The Boys 4, Black Noir è vivo? I fan confusi dopo il trailer

Il personaggio di Black Noir è andato incontro al suo tragico destino per mano di Patriota alla fine della terza stagione di The Boys. Tuttavia, il personaggio ha fatto ritorno nel primo teaser trailer della quarta stagione in arrivo nel 2024 mandando così in confusione i fan dello show di Prime Video. Cosa sta succedendo e perché è tornato?

Il primo trailer di The Boys 4 è finalmente arrivato, insieme a tante interessanti informazioni sulla trama della nuova stagione. Tra queste, l'apparizione di Black Noir è quella che sicuramente ha lasciato i fan più perplessi. Il personaggio mascherato è uno dei membri dei Sette, il team di supereroi gestito dalla Vought International. Nel nuovo trailer, il personaggio si vede in piedi dietro Patriota (Antony Starr) in una delle scene. Per chi non lo sapesse, Black Noir è un clone di Patriota nei fumetti, creato da Vought come riserva nel caso in cui quest'ultimo andasse fuori controllo.

Tuttavia, nel live-action, Black Noir è una persona completamente diversa interpretata da Nathan Mitchell. Ora che il personaggio è tornato nella nuova stagione, molti sono confusi su cosa sia successo al suo personaggio nell'ultima stagione, oltre a molti altri interrogativi. Anche se alcuni fan hanno condiviso le loro teorie sul ritorno del personaggio, si tratta di una grande sorpresa, dato che il personaggio ha incontrato un destino orribile per mano del suo leader, Patriota, a causa delle sue azioni.

Sebbene The Boys non abbia mai rivelato molto del personaggio di Black Noir, questo è stato protagonista di un maggiore approfondimento nel corso della terza stagione . Non solo si è finalmente smascherato, ma ha anche potuto parlare liberamente. Tuttavia, verso la fine, lo vediamo andare incontro a una fine brutale. Quando Patriota gli chiede se sapesse di essere stato creato con il DNA di Soldatino, la situazione prende una piega sanguinosa. Pur sapendo che Patriota ha sempre avuto bisogno di un padre, ha scelto di rimanere in silenzio. Questo tradimento era qualcosa che non poteva perdonare e, di conseguenza, Patriota lo uccide brutalmente.

Non ci resta che attendere gli episodi di The Boys 4 per capire chi si nasconde davvero sotto la maschera del nuovo Black Noir. Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per i nuovi episodi.