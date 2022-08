The Boys 4, chi interpreterà Jeffrey Dean Morgan? 5 personaggi perfetti!

Questa settimana Jeffrey Dean Morgan si è unito al cast di The Boys 4 in un ruolo ricorrente, e anche se al momento non ci sono informazioni o dettagli in merito alla parte che la star di The Walking Dead e Batman v Superman interpreterà, abbiamo già qualche idea.

Dopo che la terza stagione di The Boys ha visto l'esordio di Jensen Ackles nei panni di Soldatino, ecco 5 personaggi di The Boys perfetti per Jeffrey Dean Morgan in base alla serie a fumetti di Garth Ennis:

Tek Knight : un supereroe ispirato ad Iron Man e a Batman, già anticipato dalla serie TV di The Boys in passato. Nel corso della sua carriera Jeffrey Dean Morgan ha interpretato Thomas Wayne, il padre di Bruce Wayne, in Batman v Superman di Zack Snyder, ed è stata per anni la prima scelta dei fan per vestire i panni di Batman in un film su Flashpoint, dunque vederlo nei panni di Tek Knight sarebbe una sorta di inside-joke.

: un supereroe ispirato ad Iron Man e a Batman, già anticipato dalla serie TV di The Boys in passato. Nel corso della sua carriera Jeffrey Dean Morgan ha interpretato Thomas Wayne, il padre di Bruce Wayne, in Batman v Superman di Zack Snyder, ed è stata per anni la prima scelta dei fan per vestire i panni di Batman in un film su Flashpoint, dunque vederlo nei panni di Tek Knight sarebbe una sorta di inside-joke. Kessler : nelle pagine del fumetto, Kessler è un agente della CIA che Butcher usa per ottenere informazioni. Ciò che rende questo personaggio così interessante, e perfetto al solo pensiero che possa interpretarlo Jeffrey Dean Morgan, è la sua natura di perdente: tutti chiaramente si aspettano che Morgan arrivi nella saga per interpretare un personaggio simile a Neegan di The Walking Dead o al Comico di Watchmen, quindi un personaggio come Kessler sarebbe inaspettato.

: nelle pagine del fumetto, Kessler è un agente della CIA che Butcher usa per ottenere informazioni. Ciò che rende questo personaggio così interessante, e perfetto al solo pensiero che possa interpretarlo Jeffrey Dean Morgan, è la sua natura di perdente: tutti chiaramente si aspettano che Morgan arrivi nella saga per interpretare un personaggio simile a Neegan di The Walking Dead o al Comico di Watchmen, quindi un personaggio come Kessler sarebbe inaspettato. Un vecchio commilitone di Butcher : uno degli interessi più grandi per lo scrittore Garth Ennis è il tema della guerra, e non a caso alcune delle migliori storie all'interno della serie a fumett riguardano proprio il passato da militare di Butcher: questo aspetto del personaggio finora non è stato molto esplorato dalla serie tv, quindi Jeffrey Dean Morgan potrebbe anche interpretare una figura del passato del protagonista ai tempi dei Royal Marines.

: uno degli interessi più grandi per lo scrittore Garth Ennis è il tema della guerra, e non a caso alcune delle migliori storie all'interno della serie a fumett riguardano proprio il passato da militare di Butcher: questo aspetto del personaggio finora non è stato molto esplorato dalla serie tv, quindi Jeffrey Dean Morgan potrebbe anche interpretare una figura del passato del protagonista ai tempi dei Royal Marines. Bill Donovan : ufficiale dell'intelligente americana realmente esistito, capo dell'OSS e tra i fondatori della CIA, Donovan appare nei fumetti di The Boys e potrebbe esordire nella quarta stagione considerato che, come anticipato dallo showrunner Eric Kripke, il prossimo ciclo di episodi partirà con una puntata intitola "Department of Dirty Tricks", un riferimento proprio all'OSS.

: ufficiale dell'intelligente americana realmente esistito, capo dell'OSS e tra i fondatori della CIA, Donovan appare nei fumetti di The Boys e potrebbe esordire nella quarta stagione considerato che, come anticipato dallo showrunner Eric Kripke, il prossimo ciclo di episodi partirà con una puntata intitola "Department of Dirty Tricks", un riferimento proprio all'OSS. Malchemical: un super sadico e arrogante che rappresenta una parodia di Metamorpho, il personaggio della DC Comics, e potrebbe adattarsi al profilo di interpretazione che i fan si aspettano di vedere da Jeffrey Dean Morgan in una serie come The Boys.

Ma diteci, secondo voi chi interpreterà Jeffrey Dean Morgan in The Boys? Fatecelo sapere nei commenti!