The Boys 4: si sono concluse finalmente le riprese della nuova stagione

Nel corso di una delle sue storie pubblicate sul profilo Instagram, il produttore di The Boys Stephan Fleet ha confermato la conclusione delle riprese della Stagione 4 della serie, che farà il suo debutto in streaming su Amazon Prime Video entro quest'anno. Le riprese sono iniziate nel corso della scorsa estate e si sono protratte fine ad ora.

Nel corso delle ultime settimane vari attori hanno confermato di aver terminato le loro riprese per la nuova stagione, compreso Anthony Starr che ha pubblicato scatti di Patriota insanguinato, un'immagine a cui ormai siamo molto abituati.

"Dall'alto della CN Tower di Toronto... Mi sono divertito tantissimo a vedere la nostra troupe e i loro colleghi festeggiare e ballare ieri sera. La produzione della S4 di 'The Boys' è stata davvero un'esperienza magnifica, unica nella vita, che ha riunito ancora una volta alcune delle anime migliori, più laboriose e talentuose che questo mondo possa offrire. Vi amo tutti. Che momento incredibile questo per essere vivi", ha scritto Fleet nella didascalia del post di Instagram.

In una precedente intervista, l'autore della serie Eric Kripke aveva parlato dell'importanza di Ryan nella storia, stiamo parlando del figlio di Patriota e Rebecca. Inoltre, è altissima l'attesa per il debutto di Jeffrey Dean Morgan nello show, di cui ancora non sappiamo praticamente nulla.

"Ryan è un elemento molto importante della storia perché è per metà Becca e per metà Patriota. Se Butcher riuscisse a capire come rimettersi in sesto e a riprendersi il ragazzo, potrebbe essere l'arma migliore che i Boys avranno contro di lui. Ma anche viceversa. Se Patriota riuscisse a conquistare il bambino, la situazione diventerebbe apocalittica perché ci sarebbero due Patriota. È come un dramma infantile con una posta in gioco apocalittica. È come se "Kramer contro Kramer" incontrasse "Avengers: Endgame". Quindi sarà una storia molto ricca quella che ci aspetta".