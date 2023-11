The Boys 4, cosa sappiamo sulla storia della nuova stagione

Sono molte le televisive che negli ultimi anni hanno saputo catalizzare l'attenzione del pubblico, tra queste c'è ovviamente anche The Boys. Lo show esclusivo Prime Video appassiona tutt'ora milioni di persone, che non vedono l'ora di vedere come proseguiranno le vicende dei ragazzi contro i pericolosi super.

Nel mentre che noi ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Gen-V, spin-off della serie con protagonista Anthony Star, ecco tutto ciò che sappiamo al momento su quella che sarà la quarta iterazione della show principale.

Basandoci su ciò che ha riferito lo showrunner Eric Kripke il nuovo ciclo si baserà sullo scontro tra Butcher e Patriota per il figlio Ryan. Per lui i due personaggi sono un po' come le due facce della stessa medaglia, un rapporto simile a quello tra Batman e Joker.

Oltre a ciò, gli eventi degli episodi in arrivo si concentreranno anche sull'ascesa al potere di Victoria Neuman. Il suo è sicuramente un personaggio pericoloso per tutti, visto il suo super potere di poter uccidere chiunque in qualsiasi momento.

Insomma, sembra proprio che la posta in gioco per la serie diventi sempre più alta e che fino ad ora abbiamo visto davvero poco, voi che ne dite? Siete tra coloro che non vedono l'ora di vedere i nuovi episodi di The Boys? Nell'attesa, vi lasciamo anche la nostra recensione di The Marvels, perché degli eroi non ci si può mai stancare.