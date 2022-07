The Boys 4, cosa ne sarà di Victoria Neuman? Risponde Claudia Doumit

Nel corso della terza stagione di The Boys abbiamo "approfondito" la conoscenza di Victoria Neuman, il politico senza scrupoli interpretato da Claudia Doumit, disposta a tutto pur di affermarsi. Dopo quanto visto nel corso del finale, cosa ne sarà di questo personaggio nella prossima stagione?

A questa domanda ha risposto la sua interprete, sottolineando che sicuramente Eric Kripke e gli altri autori di The Boys avranno per lei in mente qualcosa di meraviglioso e al contempo incredibilmente folle: "Voglio dire, potrei dare una risposta a questa domanda, ma so che la stanza dello scrittore e lo showrunner Eric Kripke inventeranno qualcosa che probabilmente non è affatto ciò che immagino per anzi, probabilmente sarà qualcosa di incredibilmente migliore, quindi imparo a non dire quello che voglio per il mio personaggio perché, non lo avrò, ma otterrò sicuramente qualcosa di gran lunga migliore e più folle. Quindi sono solo entusiasta di scoprire cosa accadrà".

Il finale di The Boys 3 ci ha mostrato una Victoria Neuman candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti nella corsa presidenziale alla Casa Bianca di Robert Singer. Secondo Claudia Doumit l'unico "limite" alla sua inarrestabile ascesa potrebbe essere sua figlia ma anche in tal senso, l'interprete della Supe nutre dei dubbi:

"Penso che il suo amore per sua figlia sia il più onesto, al cento per cento. Su questo non ho dubbi. Questa è la relazione più onesta che ha, ma comunque la sua vita è condita da troppa disonestà".

