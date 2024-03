The Boys 4: questo dettaglio del costume di Patriota sicuramente vi è sfuggito

Gli utenti di Reddit sembrano sempre in grado di trovare un argomento di discussione anche dalle situazioni più piccole e difficili da notare. A proposito di The Boys, un utilizzatore del social network ha fatto notare come la tuta di Patriota sia tenuta su in modo quantomeno misterioso e degno di una riflessione più attenta.

Dopo aver visto Patriota nel nuovo poster di The Boys 4, torniamo ad occuparci dell’apprezzatissima serie tv Amazon Prime Video e dell’antagonista principale della sua narrazione per riportare l’attenta e peculiare analisi nata sulla rete sociale e riguardante il costume del supercattivo.

Whitered Kenny, partendo dalle scene dei primi episodi in cui si vede il lembo interno della tuta del personaggio, si è chiesto come sia possibile che il costume si tenga su se non è dotato di velcro o di bottoni. Un altro utente ha riferito di optare per l’idea che la tuta si magnetica, corroborato anche dalla risposta di un terzo fan, che ha pubblicato una clip della serie per testimoniare la risposta.

Giocando con l’argomento, qualcun altro ha specificato che, probabilmente, sia l’enorme quantità di patriottismo americano a tenerla al suo posto, mentre la polemica ha iniziato a spostarsi sul quesito a proposito di quale delle due versioni, con bavero alzato o con bavero abbassato, sia più bella ed adatta al personaggio.

In attesa di poter vedere la nuova stagione della serie tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, vi lasciamo alla lista dei 5 migliori villain di The Boys.

