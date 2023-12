The Boys 4, dobbiamo aspettarci il cameo di Jared Padalecki?

Eric Kripke è uno dei creatori più apprezzati della tv americana e dopo il successo di Supernatural ha trovato nuova linfa con The Boys. Supernatural ha chiuso i battenti nel 2020 e da quel momento in poi i fan si sono chiesti se Jared Padalecki avrebbe trovato spazio anche nella nuova serie tv su Amazon Prime Video.

Eric Kripke è molto affezionato al cast di Supernatural e ha parlato proprio di questa eventualità lo scorso anno a Variety:"Mi piacerebbe un cameo di Jared. È sempre il benvenuto nello show!".

Al momento non ci sono progetti in merito ma Kripke si è dimostrato completamente aperto a questa eventualità. Non perdetevi i primi dettagli della trama di The Boys 4.

Secondo il creatore di Supernatural, l'assenza di Padalecki nello show è legata semplicemente alla sua fitta agenda di impegni:"Se fosse libero e si trovasse attualmente disoccupato lo metterei in The Boys in un battito di ciglia".

Ma Kripke non è l'unico a parlare di questa eventualità. Anche il collega di Padalecki, Jensen Ackles ha affrontato l'argomento:"Io e lui ridiamo. Parlavamo soltanto del fatto che pensavamo che dopo Supernatural, le cose sarebbero state un gioco da ragazzi e ci saremmo seduti con un drink con l'ombrellino. E si è rivelato il completo opposto di ciò".

La scelta di Ackles di impegnarsi nello spin-off The Winchesters senza il collega ha generato diversi conflitti tra i due.

Jared Padalecki e Jensen Ackles hanno polemizzato sull'argomento ma pare che il rapporto tra i due sia rientrato negli ultimi tempi. Voi cosa ne pensate? Vorreste Jared Padalecki in The Boys 4?