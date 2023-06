The Boys 4, Erin Moriarty anticipa: 'I personaggi verranno approfonditi ancora di più'

Nonostante le riprese della Stagione 4 di The Boys siano terminate da tempo, Amazon Prime Video non ha ancora comunicato una data d'uscita ufficiale per i nuovi episodi, eccetto confermare che arriveranno entro l'anno. Così, in una nuova intervista, Erin Moriarty, che nello show interpreta Starlight, ha provato ad anticipare qualche dettaglio

Parlando con Collider, Moriarty ha rivelato che la quarta stagione di The Boys continuerà a fornire informazioni di base sui personaggi dello show. Queste daranno una comprensione maggiore e più approfondita di come sono nate le personalità di alcuni personaggi e l'interprete di Starlight ha suggerito che gli spettatori saranno portati a comprendere le ragioni che stanno alla base di alcune loro azioni malvagie.

"In ogni stagione scaviamo un po' più a fondo su ogni personaggio. Sui personaggi... che pensavate sarebbero stati dei cattivi, inizierete a imparare qualcosa in più su di loro che forse ve li farà percepire, non come fossero dei buoni, ma almeno sarete consapevoli che ci saranno sempre dei dettagli che non potrete mai anticipare, che vi impediranno di incasellare perfettamente quel personaggio".

Ricordiamo che la grande novità di questa stagione sarà rappresentata dall'ingresso nel cast di Jeffrey Dean Morgan.

Ispirato ad alcuni dei più noti cinecomic del mondo e al consumismo dilagante, The Boys offre uno sguardo su un mondo di supereroi molto lontano dal tipo di storie moraliste e chiare su cui il genere è stato principalmente costruito. Non accontentandosi solo di stravolgere la visione dei supereroi come esseri virtuosi che combattono per la giustizia, la serie ha anche fornito a molti dei suoi personaggi storie simpatiche, e spesso tragiche, che danno un contesto alle loro azioni non proprio eroiche.

Come ha suggerito Moriarty, i personaggi più spregevoli dello show sono spesso presentati sotto una luce che impedisce agli spettatori di etichettarli semplicisticamente come "cattivi".