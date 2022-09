The Boys 4, Erin Moriarty: 'Paralizzata dai commenti sessualmente offensivi dei fan'

La star di The Boys Erin Moriarty ha ammesso di essersi sentita messa a tacere, disumanizzata e paralizzata dal dilagare di alcuni commenti sessualmente offensivi online da parte dei fan della serie. L'interprete di Starlight è attualmente impegnata nelle riprese della quarta stagione e ha detto la sua tramite un post pubblicato su Instagram.

In un post pubblicato ieri sera su Instagram, la Moriarty ha condiviso un breve articolo scritto, a suo dire, da un utente dei social media, che mette in evidenza i problemi di cui ha parlato nella didascalia. "Mi sento messa a tacere", ha scritto la Moriarty, che interpreta la supereroina Starlight di The Boys nella serie di successo di Amazon Prime Video, di cui quest'estate è stata diffusa la terza stagione. "Mi sento disumanizzata. Mi sento paralizzata. Ho versato sangue, sudore e lacrime in questo ruolo (più e più volte), sono cresciuta nei panni di questo personaggio".

Moriarty ha poi proseguito ringraziando l'autore del post che ha evidenziato con il suo nome utente, @butcherscanary. Nell'articolo dell'utente si legge che "il tormento per lei non finisce quando iniziano i complimenti, perché non c'è un interruttore per spegnerlo", riferendosi all'impatto reale su Moriarty dei commenti online rivolti all'aspetto di Starlight.

"Ho aperto un filone per questo ruolo e questo tipo di trolling è esattamente ciò contro cui questo ruolo (Annie) vorrebbe parlare e ognuno sta affrontando la propria battaglia; non aggiungiamo altro", ha scritto Moriarty. "Non aggiungerò mai intenzionalmente (e soprattutto) pubblicamente qualcosa alla vostra opinione. Questo ha solo rafforzato la mia empatia e a chiunque mi venga incontro dico: Io vi vedo, non vi odio, mi limito a empatizzare e a perdonare".

Antony Starr, che interpreta il ruolo di Patriota in The Boys, ha scritto un messaggio di sostegno nel post: "Appoggio te e quello che dici qui al 100%", ha scritto Starr. "Ben detto. Il tuo lavoro nello show è ed è sempre stato stellare e tu sei bellissima dentro e fuori. Continua a brillare".

Così come ha fatto anche Jack Quaid, interpretare di Hughie Campbell: "Ti voglio bene Erin", ha detto Quaid. "Siamo tutti qui per te. Sei un'incredibile e talentuosa forza della natura e mi considero incredibilmente fortunato a conoscerti. Continua a brillare. Lascia i troll a noi. Ti copriamo le spalle".

Con le riprese di The Boys 4 in corso, al cast principale si è unito Jeffrey Dean Morgan, un nome che i fan dello show speravano da anni di vedere incluso.