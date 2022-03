The Boys 4 si farà: Karl Urban rivela quando inizieranno le riprese dello show Amazon

A poche ore dall'uscita del trailer di The Boys 3, che debutterà il 3 giugno su Amazon Prime Video, Karl Urban rivela in esclusiva a Variety quando prenderanno il via le riprese di The Boys 4!

Dopo aver anticipato l'arrivo del trailer di The Boys 3 con un simpatico video su Twitter, l'attore (che nello show interpreta Billy Butcher) ha dichiarato che le riprese di The Boys 4 potrebbero iniziare entro il 2022.

"Sarò sul set di The Boys verso la fine dell'anno" ha affermato Urban durante l'intervista, nonostante non sia ancora stato ufficializzato il via libera alla stagione 4 di The Boys.

Nel frattempo, stiamo per goderci il terzo ciclo di episodi dello show di Eric Kripke, che introdurrà nuovi personaggi, con l'ingresso nel cast di Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy.

La stagione 3 di The Boys fu resa ufficiale ad aprile 2020, prima ancora dell'uscita degli episodi della seconda season: a causa dei ritardi produttivi dovuti alla pandemia, però, le riprese si sono svolte tra febbraio e settembre 2021, con il debutto di The Boys 3 in arrivo a quasi due anni dal finale della stagione 2. In questo contesto, avrebbe pienamente senso (se confermata) la scelta di iniziare il prima possibile con le riprese del prossimo ciclo di episodi.

Nel frattempo, Amazon Prime Video ha dimostrato la piena intenzione di proseguire con questo franchise, dando vita a uno spin-off animato, di cui vi parliamo nella nostra recensione di The Boys: Diabolical. Ma non solo: stando a quanto ha dichiarato nei giorni scorsi il produttore Evan Goldberg, ci sarebbero molte idee per altri eventuali spin-off di The Boys con l'obiettivo di espandere il franchise.