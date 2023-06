The Boys 4, niente da fare: l'uscita sarà posticipata a causa dello sciopero della WGA

Nonostante le riprese della Stagione 4 di The Boys si siano concluse molto tempo prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America a Hollywood, sembra proprio che l'uscita dei nuovi episodi in streaming subirà un leggero ritardo per l'impossibilità di intervenire sui dialoghi nei lavori di post-produzione in corso.

Eric Kripke, ha infatti confermato che l'uscita della quarta stagione di The Boys è stata posticipata a causa dello sciopero WGA in corso. Nonostante come detto le riprese della stagione si siano concluse ad aprile, ben prima dell'inizio dello sciopero, il processo di scrittura non è stato completato a causa della necessità di dover aggiungere alcune nuove battute in post-produzione.

Kirpke è intervenuto su Twitter per offrire un aggiornamento sulla quarta stagione di The Boys, affermando che il debutto dei nuovi episodi "dipende dalla durata dello sciopero #WGA". Ha poi aggiunto che "non ha ancora una risposta" e ha incoraggiato gli spettatori a "dire agli studios di spingere per un accordo equo!". Il creatore di The Boys aveva precedentemente invitato i fan ad unirsi alle proteste davanti alla sede di Amazon in solidarietà con la Writer's Guild of America.

Alla domanda di un fan di The Boys che chiedeva di chiarire perché la serie avesse subito un ritardo nonostante le riprese fossero terminate, Kripke ha confermato che la necessità di scrivere più dialoghi a posteriori per chiarire alcuni punti della trama e dare agli attori nuove battute non poteva essere soddisfatta a causa dello sciopero: "C'è una buona quantità di dialoghi che scriviamo in post produzione e che gli attori tornano a registrare (si chiamano ADR), per aiutare a colmare le lacune della storia o a chiarire un punto della trama. Inoltre, modifichiamo insieme i dialoghi in modi diversi per "riscriverli". Scriviamo in ogni fase del processo #WGAStrong".

I fan di The Boys si aspettavano un'uscita nel corso dell'estate, dato che due delle tre stagioni precedenti sono state distribuite a giugno/luglio, ma lo sciopero in corso renderà sicuramente difficile il ripetersi di questa tradizione. Invece, la serie spin-off Gen V sembra essere molto più avanti con la produzione, ma non è stata annunciata alcuna conferma nemmeno sulla sua data d'uscita.