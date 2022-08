The Boys 4, la prima foto di Karl Urban con i manifesti di Homelander!

La quarta stagione della serie Amazon, The Boys, è in produzione, dopo il grande successo del terzo ciclo di episodi. Dal set iniziano ad arrivare le prime immagini e Karl Urban non si è fatto di certo pregare, pubblicando il suo primo selfie che mostra alle sue spalle i manifesti con Homelander e la scritta 'Saving America'.

Nel post Urban ha scritto:"Casa di papà" per anticipare il suo ritorno nello show nel ruolo di Billy Butcher.

The Boys è stato rinnovato per una quarta stagione dopo lo straordinario riscontro ottenuto negli ultimi anni, sin dal suo esordio sulla piattaforma streaming. Sono stati svelati titolo, sceneggiatore e regista del primo episodio di The Boys 4.



Vernon Sanders, Head of Global Television di Amazon Studios ha dichiarato:"Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo sulla terza stagione di The Boys sapevamo che lo show stava diventando sempre più audace, un'impresa impressionante, considerando il grande successo della seconda stagione nominata agli Emmy".



Un successo che sembra non conoscere sosta:"The Boys continua a spingere i confini della narrazione, divertendosi incessantemente e infilando l'ago nella satira sociale che sembra troppo reale. Il mondo stilizzato della serie ha una portata globale incredibile e il pubblico nel week-end di debutto ne è la prova" ha concluso Sanders, complimentandosi con il gruppo di lavoro e auspicando una diffusione ancor più capillare dello show.



