The Boys 4, una nuova foto rivela il personaggio di Jeffrey Dean Morgan

Le riprese di The Boy 4 sono terminate e i fan non vedono l'ora che i Boys ritornino sul piccolo schermo.

Dopo le prime immagini che mostrano Patriota insanguinato, un'altra foto su Instagram anticipa il look di Jeffrey Dean Morgan che debutterà nello show. Lo scatto è stato pubblicato dalla star di The Boy Karl Urban: l'attore da il benvenuto a Morgan mostrando anche l'outfit dell'attore.

Nella foto, Jeffrey Dean Morgan mostra un abito con cravatta azzurra allentata e cappotto di panno nero. Ma un look del genere dice davvero poco sul personaggio che interpreterà Morgan: i rumor dicono che l'attore non interpreterà il ruolo di un supereroe, ma quale panni vestirà l'attore di The Walking Dead è ancora un mistero. L'unica soddisfazione per i fan è l'annuncio di Urban nello stesso post che invita i fan di The Boys a prepararsi perché la nuova stagione arriverà presto "più o meno".

Morgan non ha mai svelato alcun dettaglio circa il suo ruolo nella quarta stagione di The Boys e pare che neanche il cast ne fosse al corrente se non al momento della produzione.

"Non so quanto si possa rivelare su quel personaggio - ha detto Nathan Mitchell l'attore che da le fattezze a Black Noir - ma penso che la cosa bella di questo show sia che andiamo sempre in direzioni diverse e ti mostriamo trame diverse e personaggi diversi in modi che non ti aspetteresti, quindi penso che Jeffrey Dean Morgan interpreterà un ruolo che rimarrà con i fan per molto tempo".

Non ci resta che attendere ( con impazienza) la quarta stagione di The Boys: nell'attesa potete recuperare le prime tre stagioni su Prime Video.