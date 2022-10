The Boys 4: le foto dal set mostrano il ritorno di un personaggio morto, ecco chi!

Le riprese della Stagione 4 di The Boys sono attualmente in corso e già da qualche settimana stanno cominciando a fioccare in rete alcune immagini dal set che mostrano gli attori impegnati nelle varie sequenze. Nelle ultime ore, però, sarebbero emerse nuove foto che mostrano il ritorno di un personaggio che abbiamo visto morire nella Stagione 3.

Nonostante sia stato ucciso da Patriota, Black Noir tornerà in The Boys nella prossima stagione. Nella tuta di Black Noir ci sarà ovviamente un personaggio diverso da quello che è morto per mano di Patriota, ma una nuova foto dal set della quarta stagione conferma che il membro dei Sette farà il suo ritorno nella squadra.

Nella foto del set che trovate in calce a questa news, si può vedere Black Noir in piedi con altri eroi nei Sette. Era già stato rivelato che l'eroe sarebbe tornato in squadra, ma questa foto dimostra che ha un ruolo importante da svolgere con gli altri eroi nella nuova stagione.

Black Noir indossa una tuta che gli copre tutto il corpo e il volto. Inoltre, non parla mai. In questo modo è facile che altre persone entrino in scena e assumano il suo ruolo. Questo è il concetto che The Boys seguirà con Black Noir nella quarta stagione.

Dopo la terza stagione, il creatore Eric Kripke ha rivelato che lo show avrebbe visto il ritorno di Black Noir, insieme all'attore che lo interpreta. Nathan Mitchell indosserà ancora una volta la tuta di Black Noir, anche se interpreterà un personaggio diverso. È un po' confuso, ma è un modo efficace per mantenere Mitchell e allo stesso tempo trovare nuovi modi per utilizzare Black Noir. "Un personaggio che è completamente silenzioso e con una maschera nera può essere reinterpretato", aveva dichiarato Kripke a Entertainment Weekly in precedenza.

Erin Moriarty, che nella serie interpreta Starlight, aveva già anticipato gli eventi della quarta stagione di The Boys, scrivendo in un post sui social media: "Sto guardando le trame della quarta stagione", seguita da una serie di emoji con gli occhi mossi, e ha aggiunto: "Non dite che non vi avevo avvertito". Poiché le riprese della nuova stagione sono iniziate da poco, è probabile che il cast della serie abbia una migliore comprensione di ciò che la prossima mandata di episodi includerà per i loro personaggi, cosa che Moriarty ha precedentemente confermato che avviene prima di ogni nuova stagione.