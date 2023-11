The Boys 4, grandi novità sul villain della prossima stagione

Negli ultimi anni gli abbonati ad Amazon Prime Video hanno potuto godere di una delle migliori serie televisive a tema super eroi degli ultimi anni. The Boys ha raggiunto ormai una popolarità tale che ogni nuova stagione rappresenta un po' una sorta di evento a cui non si può assolutamente mancare.

Ad oggi però, mentre ci chiediamo se Marie di Gen V apparirà in The Boys 4, ancora non abbiamo visto niente di concreto per quanto concerne questa nuova iterazione dello show.

Nonostante questo però, potremmo avere qualche gustosa informazione su quello che sarà il nuovo antagonista principale dello show. Dopo che il pericoloso Soldatino è stato neutralizzato, chi potrebbe essere ancora più minaccioso?

A parlare di questo è lo stesso creatore della serie, Eric Kripke, il quale insieme a Michele Fazekas avrebbero menzionato la senatrice Victoria Neuman come possibile minaccia.

Kripke ha infatti rivelato a Men's Health che quest'ultima sarà "una grande preoccupazione" per tutti i personaggi in The Boys 4. Anche lo showrunner, durante un'altra intervista per IGN ha menzionato lo stesso personaggio, affermando come la Neuman "sa benissimo chi può tornarle utile".

"Lei è una vera calcolatrice, se capisce che qualcuno può esserle utile, farà di tutto per averlo con sé. Non vuole necessariamente farci amicizia però".

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di The Boys 3.