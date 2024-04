The Boys 4, grosse novità sulla nuova stagione della serie Prime Video

Mancano ancora due mesi all'uscita nelle sale della quarta stagione di The Boys e nonostante l'attesa non sia finita arrivano importanti aggiornamenti sulla serie televisiva di Amazon Prime Video, direttamente dallo showrunner Eric Kripke, che sui social media si è rivolto ai fan della serie per raccontare le ultime novità.

Kripke ha annunciato che la lavorazione di The Boys 4 è conclusa e ora è in attesa dell'estate per il lancio:"A partire da oggi The Boys 4 è completamente, totalmente, assolutamente COMPLETA. Sono davvero grato e così orgoglioso di questo cast e crew. Potrebbe essere il nostro miglior lavoro sinora. Non vedo l'ora di renderlo disponibile nel mondo".



La quarta stagione di The Boys riprenderà esattamente dalla fine di Gen V:"Solo un paio di giorni dopo. Cerchiamo di mantenere la timeline super semplice perché tutta quella complicata interconnessione temporale, che penso altri universi di fumetti si trovino a dover fare, è semplicemente confusa per me in quanto spettatore".

Pochi giorni fa, l'universo di The Boys ha dovuto affrontare la scomparsa di Chance Perdomo, giovane interprete di Gen V e conosciuto anche per il suo ruolo nella serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina. L'attore è scomparso per le conseguenze di un incidente motociclistico ed è stato ricordato dai suoi colleghi di Gen V così come da Kiernan Shipka, sua co-star nella serie fantasy.



