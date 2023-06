The Boys 4, Jack Quaid sul lato oscuro di Hughie: 'ora è un personaggio più interessante'

The Boys è uno dei prodotti supereroistici più particolari nel panorama cinematografico e seriale degli ultimi anni presentando al pubblico un gruppo di eroi diverso da quello a cui è stato abituato dalla Marvel e in qualche modo anche dalla DC. In un’intervista con Discussing Film Jack Quaid ha parlato del lato oscuro del suo personaggio, Hughie.

Le riprese della quarta stagione di The Boys si sono concluse e il nuovo capitolo dello show debutterà su Prime Video entro la fine del 2023. Intanto, il protagonista della serie ha rilasciato un’intervista al magazine online in cui ha spiegato come ha preso l’evoluzione del proprio personaggio nella terza stagione: “A essere sincero l’ho accolta molto bene. Mi piace interpretare il fulcro morale, ma credo che non si possa guadagnare, come personaggio, di essere il centro morale di uno show fino a quando non si sia passati attraverso il fuoco, fino a quando non si sia commesso qualche errore e non si è intrapresa una lotta con esso, arrivando dall’altra parte e rendendosi conto di aver commesso un errore e di essere cambiati. Hughie era un personaggio molto buono, e lo è ancora. Ma se questa bontà non viene messa alla prova, a cosa serve tutto questo? Quindi quando ho ricevuto i copioni ho accolto la cosa con grande favore”.

L’attore ha quindi continuato: “Ci si può immedesimare maggiormente in Hughie se lo si vede più umano e una parte dell’essere umano è commettere errori e farsi prendere dal proprio ego. Mi piace esplorare queste sfumature di lui perché se fosse solo un santarellino sarebbe un personaggio meno interessante. È stato davvero fantastico. Merito degli sceneggiatori e di Eric Kripke”.

Un Jack Quaid che appare dunque consapevole del bisogno di costruire un personaggio tridimensionale e dalla doppia faccia per continuare a intrigare un pubblico sempre più attento ed esigente.

In attesa di poter vedere la quarta stagione in streaming, Erin Moriarty anticipa che i personaggi di The Boys 4 saranno ancora più approfonditi.