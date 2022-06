The Boys 4, ci sarà anche Jeffrey Dean Morgan? Kripke conferma le voci

Jeffrey Dean Morgan è un grande fan di The Boys e anche un grandissimo amico di Eric Kripke visti i suoi trascorsi in Supernatural, e non dovrebbe dunque stupire che l'attore sia in trattative per la prossima stagione della serie Amazon.

Da tempo ormai si parla di una possibile apparizione di Jeffrey Dean Morgan in The Boys, e si vociferava addirittura che l'interprete di Negan in The Wolking Dead potesse essere incluso in uno degli episodi della stagione 3 ma ora tutto lascia intendere che l'attore farà il suo debutto in grande stile nella stagione 4.

La notizia è arrivata proprio dalla showrunner di The Boys che a E! News ha detto: "Jeffrey Dean Morgan è un superfan di The Boys quindi io e lui stiamo parlando di una sua possibile apparizione. Stiamo cercando di capire dove includerlo nella quarta stagione. Niente di finalizzato ancora, ma io e lui stiamo chattando e inviando e-mail e vedendo se possiamo far combaciare questa cosa con la sua agenda ricchissima di impegni. Quindi, per ora posso dirvi solo restate sintonizzati".

Insomma, dopo il Soldier Boy di Jensen Ackles, un'altra star di Supernatural sta per apparire nella folle serie Amazon, Staremo a vedere come e quando questo attore farà il suo debutto e soprattutto se, riuscirà a trovare un buco nella sua agenda. Che ne dite? Per Kripke ce la farà?