The Boys 4, Jeffrey Dean Morgan pubblica un poster esilarante che lo include nel cast!

Ieri i numerosi fan di The Boys sono stati travolti dalla notizia dell'ingresso nel cast di Jeffrey Dean Morgan per la quarta stagione dello show Amazon Prime Video. L'attore, star di The Walking Dead e Supernatural, sarà un personaggio ricorrente all'interno del nuovo ciclo di episodi dello show ideato da Eric Kripke.

Per festeggiare la notizia Jeffrey Dean Morgan nel cast di The Boys 4, lo stesso attore ha pubblicato un poster 'homemade', rivisitato per l'occasione, in cui il suo volto è incluso fra quelli del resto del cast della serie.

Presumibilmente Morgan avrà un ruolo ricorrente all'interno dello show e dovrebbe quindi partecipare a parecchi episodi.



Attualmente sono in corso le riprese di The Boys 4 e i gli spettatori non vedono l'ora di assistere ai nuovi capitoli della produzione basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson.

The Boys racconta le vicende di una squadra di agenti che lotta contro un quei supereroi che abusano dei propri poteri.



Il cast principale è composto da Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon e Karen Fukuhara, e interpreti del calibro di Antony Starr, Erin Moriarty e Chace Crawford tra i supereroi.

Nelle ore antecedenti alla notizia di Morgan, Karl Urban ha pubblicato una prima foto dal set, con alle sue spalle i manifesti di Homelander.