The Boys 4: Jeffrey Dean Morgan si unisce al cast della serie di Prime Video!

Reduce dall'incredibile successo della terza stagione, The Boys è già pronto a tornare sui nostri schermi con un quarto capitolo. Come sappiamo, lo show ha sempre potuto contare su un cast di grande livello, a cui adesso si aggiunge un altro tassello: Jeffrey Dean Morgan.

Per il momento non sono stati rivelati dettagli sul personaggio da lui interpretato, ma l'attore costituisce sicuramente un inserimento di qualità, e la curiosità intorno al suo ruolo è tanta. Morgan ha lavorato in diverse serie di successo nel corso della sua carriera, come The Walking Dead, Grey's Anatomy, e Supernatural, prodotto che gli ha fatto conoscere Eric Kripke ormai tanti anni fa.

Proprio lo showrunner di The Boys Kripke ha recentemente parlato con E! News dei suoi tentativi di assicurarsi la partecipazione di Morgan alla nuova stagione. "Jeffrey Dean Morgan è un superfan dello show, quindi io e lui ne stiamo parlando" aveva detto lo showrunner. "Stiamo provando a tirare fuori qualcosa per la quarta stagione. Niente di finalizzato ancora, ma io e lui stiamo chiacchierando e scambiando e-mail e vedendo se possiamo far funzionare questa cosa con il suo fitto programma. Quindi, rimanete sintonizzati".

In effetti l'attore ha un futuro decisamente pieno di impegni. Tra questi il più rilevante sarebbe quello che lo riporterà nel mondo di The Walking Dead: Morgan sarà infatti nuovamente Negan in Isle of the Dead, spin-off di TWD. Tuttavia nel periodo intercorso tra le dichiarazioni di Kripke e oggi, ci sarebbe stato spazio per una conferma: Jeffrey Dean Morgan ha trovato un buco nella sua agenda per The Boys 4!