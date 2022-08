The Boys 4, Jensen Ackles anticipa il ritorno di Soldier Boy?

Le riprese della quarta stagione di The Boys sono già partite, ma sul set sarà diretto anche l'interprete di Soldier Boy Jensen Ackles? Ecco cosa lo farebbe pensare.

Soldier Boy sta per tornare? Beh, così sembrerebbe.

Mentre le recenti dichiarazioni di Eric Kripke sul finale di The Boys 3 fanno ben sperare i fan della serie tv targata Amazon Prime Video sul potenziale ritorno nello show del personaggio interpretato dall'attore di Supernatural Jensen Ackles (e lo stesso finale della terza stagione ci poteva indirizzare verso un simile pensiero), è vero anche che non c'è stato alcun annuncio ufficiale in merito a una sua presenza nella nuova stagione.

Ma quest'oggi, lo stesso Ackles ha lasciato un commento sotto il post Instagram della co-star Karl Urban a.k.a. Billy Butcher che ha convinto molti di un suo imminente arrivo sul set.

"Fammi un doppio, sto per arrivare" ha infatti scritto l'attore nella sezione commenti della foto di Urban e Quaid, scatto in cui le due star brindano all'inizio all'inizio delle riprese della quarta stagione di The Boys, alimentando così i rumor di un suo ritorno.

Certo, potrebbe trattarsi di una semplice battuta, ma... Non trovate più probabile che non sia così? Fateci sapere la vostra nei commenti. Intanto, attendiamo notizie sulla data di uscita di The Boys 4.