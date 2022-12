The Boys 4: Jensen Ackles tornerà a essere Soldier Boy o è solo un desiderio di Natale?

Con le riprese ancora in corso non sappiamo ancora molto su quello che accadrà nel corso della Stagione 4 di The Boys, ma nelle ultime ore Jensen Ackles ha espresso il desiderio di tornare a indossare il costume di Soldier Boy, che al termine dell'ultima stagione veniva catturato e imprigionato dopo il tentativo in extremis di Maeve. Ma tornerà?

Poche ore fa, infatti, Ackles ha pubblicato un post di auguri natalizio in cui esprime il desiderio di poter tornare a indossare il costume di Soldier Boy ancora una volta. Eppure, non è chiaro se si tratti solamente di un desiderio da esprimere per il Natale in arrivo oppure di un suggerimento su una sua eventuale partecipazione o cameo alla prossima stagione della serie Amazon.

"Adoro queste persone. Non vedo l'ora di rimettermi il costume. È il mio desiderio di Natale", ha scritto Ackles nella didascalia del post. Anche in questo caso, ci sono due modi di vedere la cosa. Da un lato, Ackles potrebbe davvero sperare in un ritorno di Soldier Boy, ma non c'è nulla di concreto. Dall'altro, Ackles potrebbe essersi divertito a stuzzicare i fan e poi Kripke confermerà la vigilia o il giorno di Natale il ritorno di Ackles (magari con un'immagine del dietro le quinte delle riprese).

Ricordiamo che la principale novità di The Boys 4 è costituita dalla partecipazione di Jeffrey Dean Morgan come new entry. A quanto pare il suo ruolo è tenuto segreto anche al cast di The Boys e finché le riprese non saranno finite non capiremo quale personaggio andrà ad interpretare.

Durante una nuova intervista con OK! Magazine, gli attori Laz Alono e Tomer Capone hanno rivelato di non avere idea di chi interpreterà Morgan nella quarta stagione. "Sinceramente non lo so", ha detto Alonso alla rivista. "Non l'abbiamo ancora incontrato o visto e non è stato sul set. Quindi anche noi stiamo aspettando... Lui continua a scrivere che è pronto. E noi ci diciamo: 'Beh, allora porta il tuo culo qui!'". Al che Capone ha rivelato di pensare che l'apparizione di Morgan sarà "una corsa infernale".

Proprio pochi giorni fa, Ackles ha rivelato di essersi candidato per il ruolo di Joel in The Last of Us, poi andato a Pedro Pascal, senza essere però preso in considerazione da HBO.