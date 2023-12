The Boys 4, Karen Fukuhara e Erin Moriarty vogliono essere in Gen V 2

Rivedremo i personaggi di Gen V in The Boys 4? Presto lo sapremo. Nel frattempo, due attrici di The Boys vorrebbero partecipare in Gen V 2. Difatti Karen Fukuhara e Erin Moriarty hanno entrambe espresso il loro desiderio di apparire nella seconda stagione dello spin-off.

In un’intervista con The Direct, le interpreti di Annie January e Kimiko Miyashiro hanno dichiarato: “Sì, ne ho già parlato con Eric Kripke", ha detto Fukuhara. "Non so come, ma credo che Frenchie e Kimiko debbano fare la loro comparsa in qualche modo. Voglio dire, devono essere in missione da qualche parte in quel mondo, giusto?".

Moriarty ha aggiunto: “Prima di tutto, sì, mi piacerebbe molto partecipare a Gen V. Ma, in secondo luogo, sono favorevole al fatto che Eric Kripke inserisca questi personaggi a pioggia, ma non solo per far sì che la gente lo guardi. Non sarà mai arbitrario. Dovrebbe avere uno scopo. E spero che alcuni personaggi vengano inseriti magari con una componente da vigilante, o qualcosa di simile a Starlight, in cui si ribellano in un modo simile...”

In molti invece si chiedono se Jensen Ackles sarà ancora Soldatino in The Boys 4. E a voi piacerebbe vedere ulteriori personaggi di The Boys comparire in Gen V? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.