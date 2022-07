The Boys 4, Karl Urban conferma:'La produzione non è troppo lontana'

Sono bastati pochi episodi della terza stagione ad Amazon Prime Video per convincersi a confermare The Boys anche per una quarta stagione. La notizia è stata confermata ad inizio mese e ora sembra che il cast e la troupe siano in procinto di riunirsi, in anticipo sulla tabella di marcia, per iniziare le nuove riprese.

A confermare quest'ipotesi è l'interprete di Billy Butcher, Karl Urban, nel corso di un'intervista a Collider, specificando che il primo ciak sarà il 22 agosto ma la trama è ancora ignota:"Siamo a circa due mesi dalle riprese e non ne ho idea. Quindi questo ti dirà qualcosa ma sì, non sono troppo lontane. Voglio dire, mi aspetto che le faremo... In realtà vedrò Kripke la prossima settimana e mi aspetto che inizieranno a parlare di cos'hanno in serbo. Mi piace rispettare il loro processo di scrittura e che non siano molestati da attori che dicono 'Cosa stiamo facendo?'. Ma non vedo l'ora. Vengono sempre fuori cose pazze quindi sì, sarà divertente".



Amazon Prime ha consapevolezza di quanto sia grande il successo di della serie e così The Boys 4 si farà; i dati raccontano che l'appeal della serie è cresciuto del 17% rispetto alla stagione 2 e addirittura del 234% rispetto alla stagione 1.

"Sapevamo che lo show stava diventando ancora più audace, un'impresa impressionante, considerando il successo della seconda stagione. The Boys continua a spingere i confini della narrazione".

Ci sarà anche Jeffrey Dean Morgan in The Boys 4, come auspicato dai fan? Eric Kripke ha confermato le voci che circolano da diverso tempo.