The Boys 4: Marie di Gen V apparirà nella nuova stagione?

Visto il finale sospeso di Gen V, è naturale cominciare a farsi alcune domande in vista del debutto l'anno prossimo della Stagione 4 di The Boys, in cui rivedremo i "ragazzi" di Billy Butcher provare ancora una volta a sconfiggere definitivamente la minaccia costituita da Patriota. In molti si aspettano di vedere Marie Moreau nella serie madre.

Marie, che ha l'abilità di manipolare il sangue, è la protagonista principale di Gen V. La sua tragica storia, che l'ha vista aver accidentalmente ucciso i genitori il giorno in cui è venuta a conoscenza dei suoi poteri, l'ha spinta a espiare i suoi peccati d'infanzia entrando nella prestigiosa università per giovani aspiranti supereroi della Vought.

Se i suoi poteri vi suonano familiari, è perché la malvagia deputata di The Boys, Victoria Neuman (Claudia Doumit), ha capacità simili, il che rende la sua apparizione in Gen V molto importante.

Proprio la guest star di Gen V, che tornerà nella quarta stagione di The Boys, ha dichiarato a EW, prima dell'uscita della serie spin-off, che essa "getta molte delle basi" ed è di fondamentale importanza per gli sviluppi della serie madre: "Gen V pone molte delle basi e molti dei fondamenti su cui sarà costruita la quarta stagione di The Boys. Quindi, guardatela perché vi darà molte informazioni".

Detto questo, gli eventi del finale dello spin-off lasciano intendere che Marie sarà parte integrante della quarta stagione di The Boys.

Ironia della sorte, molti fan non sapevano che Marie era già apparsa in The Boys. Gli spettatori più attenti di Gen V hanno notato un cameo nascosto di Marie Moreau nell'episodio 2 della terza stagione di The Boys. Durante l'episodio, Hughie (Jack Quiad) fa visita al Red River Institute, una struttura che funge da orfanotrofio per i bambini Supe. In un breve momento sullo schermo vengono mostrate le registrazioni dei residenti, tra cui Marie.

Detto questo, sembra ormai scontato il ritorno di Marie in The Boys nella quarta stagione, dopo la scoperta del Bosco da parte di Billy Butcher, apparso in un cameo alla fine dello spin-off.