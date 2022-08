The Boys 4, Patriota inizia le riprese con un indizio epico: 'Viaggio nel tempo'

Stando al calendario riprese reso pubblico per la quarta stagione di The Boys, le riprese dovrebbero cominciare a brevissimo. Ma Anthony Starr si sta già muovendo in compagnia di Chace Crawford, segno che i primi ciak sono dietro l'angolo. Ma nell'annunciarlo, lancia un indizio misterioso e fenomenale: "Viaggio nel tempo". E non è tutto.

Quindi ci siamo, anche se con leggero anticipo. Le riprese della quarta stagione della serie di Eric Kripke, che speriamo davvero essere all’altezza della precedente, stanno già cominciando. All’inizio si era detto agosto 2022, poi una dichiarazione più nello specifico di Karl Urban le programmava per il 22 di questo mese, permettendoci così di ipotizzare una probabile data di uscita per The Boys 4. Ora sembrano cominciare con una decina di giorni di anticipo, forse dando il tempo agli attori di acclimatarsi o semplicemente perché Urban riportava la sua data di inizio riprese, mentre quelle dei Sette inizieranno prima.

Come si può vedere nelle foto di Antony Starr, l’attore si trova in compagnia di Chace Crawford su un aereo, direzione Toronto. Questo perché, nonostante la serie sia ambientata a New York, fin dalla prima stagione gran parte delle riprese – comprese quelle cittadine – sono state effettuate nella città canadese. Ma non è tanto la notizia dell’inizio dei ciak a stupirci, dal momento che avevamo già una data. Quanto l’atipica, misteriosa e promettente didascalia scelta da Starr a margine del post: “Viaggio nel tempo... Mi chiedo cosa voglia dire...”.

Dal momento che l’indizio non sembra riferirsi a nulla di nuovo (o di ritorno al vecchio) in queste immagini, sarebbe interessante capire se Starr non si stia riferendo semplicemente alle riprese. È soprattutto quel “mi chiedo cosa voglia dire...” ad aver acceso l’immaginazione dei fan nei commenti. Senza spoiler, dallo scorso finale di stagione abbiamo appreso di alcune conseguenze drammatiche (e irreversibili) per Billy Butcher e i suoi Boys. Che gli scienziati della Vought abbiano trovato invece un modo per tornare, come dire, indietro nel tempo? Nel frattempo, continua lo sviluppo del primo spinoff live action Gen V, di ambientazione universitaria.