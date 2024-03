The Boys 4, Patriota scimmiotta Trump nel nuovo poster ufficiale

Patriota è sempre più vicino a Donald Trump nell'universo di The Boys: la serie TV si avvale del suo principio di satira politica per scimmiottare un po' l'ex presidente degli Stati Uniti, in corsa per il secondo mandato alle elezioni USA 2024. A ogni modo, il super di Antony Starr ha emulato ancora Trump nel nuovo poster di The Boys 4.

C'è clima di elezioni nei nuovi episodi dello show di successo Prime Video e anche negli USA: se Patriota ha già lanciato le sue sneakers (molto, molto simili a quelle dell'ex presidente degli Stati Uniti) anche il nuovo poster di The Boys 4 riprende lo slogan reso iconico da Trump "Make America Great Again" ma in tema super. Un primo piano degno del Time per Patriota che ritratto in quello che sembra un vero e proprio manifesto elettorale dove si legge il suo nome e lo slogan "Make America Super Great Again".

Ma di cosa parlerà la nuova stagione della serie TV di Eric Kripke con Karl Urban? La campagna elettorale di Victoria Neuman prosegue con successo e la donna è sempre più spaventosamente vicina a conquistare la presidenza degli Stati Uniti grazie all'alleanza strategica stretta con Patriota, tra i villain migliori di The Boys. Parallelamente Butcher, che a davanti a sé pochi mesi di vita, deve riconquistarsi la fiducia del gruppo dopo le sue mille bugie per tornare a fare squadra contro la Vought International.

I nuovi episodi di The Boys 4 arrivano su Prime Video il 13 giugno.