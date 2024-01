The Boys 4, quali saranno i nuovi personaggi della prossima stagione?

The Boys 4 è indubbiamente una delle serie più attese del 2024. Dal suo esordio nel 2019, lo show targato Amazon Prime Video ha riscosso un successo crescente, al punto da essere arricchito dallo spin-off Gen V.

Il cast, guidato da Karl Urban nel ruolo di Billy Butcher, oltre a vecchie conferme (citiamo, ad esempio, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Karen Fukuhara e Laz Alonso), sarà arricchito da nuovi interpreti e quindi da nuovi personaggi a complicare ulteriormente il racconto. Di chi stiamo parlando?

Vedremo almeno tre nuovi personaggi di cui non conosciamo ancora l'identità. Uno di questi sarà interpretato dal nome più importante aggiunto al cast di The Boys: Jeffrey Dean Morgan. Anche se non è ancora chiaro quale ruolo sarà affidato alla star di The Walking Dead, possiamo vederne un'anticipazione (e quindi farci un'idea) all'interno del primo teaser trailer di The Boys 4.

Anche l'identità dei personaggi interpretati da altri due nuovi acquisti di The Boys 4 è sconosciuta: stiamo parlando degli attori Rob Benedict ed Elliot Knight.

Un personaggio che, invece, vedremo sicuramente è la mamma di Hughie, non ancora apparsa all'interno del racconto. Ad interpretarla sarà Rosemarie DeWitt, nota per i suoi ruoli in Mad Men, Rachel sta per sposarsi e La La Land.

Infine, faranno il loro ingresso nell'ensemble di protagonisti due personaggi che non compaiono nei fumetti e la cui rilevanza all'interno del racconto non è quindi ancora chiara: Sister Sage e Firecracker, interpretate rispettivamente da Susan Heyward e Valorie Curry.